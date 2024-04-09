Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Lenta.ru

Тем не менее в посольстве отметили, что российская позиция по данной ситуации и так хорошо известна. Хохлов добавил, что в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет. News.ru

Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Королевство намерено провести мирную конференцию высокого уровня в середине июня, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юг. Вечерняя Москва