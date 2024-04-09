Маск назвал главную проблему США с конфликтом на Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал реальной проблемой, что Соединенные Штаты не рассматривают варианты завершения кризиса на Украине, выступая с идеей «вечной войны». Об этом он написал в комментарии в соцсети Х (ранее Twitter).

«Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — указал Маск.

Такую точку зрения он высказал в ответ на пост о выступлении лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Автор публикации указал, что в своей речи Шумер не смог объяснить, как должен выглядеть путь к предполагаемой победе Украины в конфликте.

Ранее Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

До этого миллиардер согласился с заявлением об опасности третьей мировой войны, которая может начаться по глупости нынешнего президента США Джо Байдена.