Пока вы не уснули: встреча главы Гагаузии с Путиным и передача Украине иранского оружия

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Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул раскрыла подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, что на встрече обсуждалась помощь автономии и льготные пошлины.

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Шесть стран договорились о защите инфраструктуры Северного моря от России

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Шесть государств, имеющих выход к Северному морю, заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры, в том числе и от «возможных российских атак». Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, участниками соглашения стали Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды.

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Франция поставит Армении вооружения, которые «все хотят отчаянно получить»

Франция приняла решение поставлять в Армению военную технику, которую «все хотят отчаянно получить». Об этом заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи, пишет РИА Новости.

В соцсетях дипломат отметил, что Франция действительно обладает техникой, которую «все отчаянно хотят получить».

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Путин принял решение по паводкам в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область, где складывается сложная ситуация с паводками, министра строительства Ирека Файзуллина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Что ждёт всех, кто хранит доллары дома

Доллар может очень быстро потерять свою покупательную способность.

Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Католическая церковь раскрыла свое отношение к смене пола

Ватикан опубликовал новый документ, одобренный папой Франциском и осуждающий смену пола, суррогатное материнство и аборты. В католической церкви заявили, что все это представляет собой унижение человеческого достоинства, пишет The New York Times.

Пол, присваиваемый человеку при рождении, является «неотвратимым даром» Бога, а «любое вмешательство по смене пола ставит под угрозу уникальное достоинство, полученное человеком в момент зачатия». Люди, желающие «личного самоопределения», рискуют поддаться «извечному искушению сделать себя Богом», подчеркнули в Ватикане. В документе отмечается, что смена пола ставит индивидуализм выше природы.

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В США заявили о передаче Украине изъятого иранского оружия

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Украине были переданы оружие и боеприпасы, изъятые с судов, перевозивших их хуситам в Йемене. Об этом заявило в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Напомним, что 15 декабря 2023 года йеменские хуситы атаковали контейнеровоз из Дании в водах Красного моря. В ответ на это власти США объявили о создании международной операции по защите коммерческих кораблей в регионе. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена. В рамках операции союзниками также досматриваются корабли.

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МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД установили личность мужчины, который расстрелял полицейских в Подмосковье, им оказался житель Москвы 1990 года рождения Василий Буряков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Во Франции заявили, что не заинтересованы в переговорах с представителями РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разговоры с российскими представителями больше «не в интересах Парижа». Его слова приводит Le Figaro.

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ВКС РФ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ). Об этом рассказал координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

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