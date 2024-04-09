В США назвали лучших гарантов безопасности Армении

Вашингтону стоит признать, что лучшими гарантами безопасности для Армении являются Россия и Иран. Об этом пишет в своей статье для American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.

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По его словам, на фоне роста напряженности на границе Армении и Азербайджана Еревану стоит вспомнить опыт Украины и Грузии, которые «поверили лживым обещаниям западной интеграции».

При этом в аппарате Совета национальной безопасности США «не могут и не хотят представить себе мир, в котором Иран и Россия - это не главные злодеи», констатировал эксперт.

«А факты таковы, какими бы суровыми и неприятными они бы ни были для вашингтонского истеблишмента, что лучшими гарантами безопасности Армении являются Россия и Иран», - уверен Джеймс Карден.

В 2023 году Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Ереване же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня и достичь соглашения между силами Карабаха и Азербайджана. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

В марте 2024 года в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армении вновь грозит резкое обострение ситуации в регионе, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен. При этом депутаты Европарламента в середине марта приняли резолюцию, посвященную Армении. В ней предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении республики статуса кандидата в члены ЕС.