На севере Франции обстреляли мечеть

Неизвестные обстреляли мечеть в городе Шербур на северо-западе Франции в преддверии исламского праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание поста. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

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По предварительным данным, мечеть была обстреляна в ночь на понедельник, 8 апреля. Пулю от дробовика обнаружили в нижней части металлических ворот мечети.

По словам прокурора Шербура, ни один свидетель пока не предоставил полиции информацию.

Меры безопасности вокруг мечети были «значительно усилены», поскольку мусульманская община готовится к празднованию окончания Рамадана.

В ноябре 2023 года неизвестные нанесли на ворота этой же мечети оскорбительные надписи и угрозы убийством. Местные власти заявили, что самым решительным образом осуждают этот исламофобский акт, и начали расследование.