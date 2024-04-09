В Минкультуры Украины осудили критикующих бронь для цирковых артистов
Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев прокомментировал скандал вокруг отсрочек по мобилизации для цирковых артистов. Как сообщает ТАСС, он назвал проявлением неуважения критику брони для работников сферы культуры и медиа.
Напомним, что 30 января правительство Украины обнародовало новый порядок бронирования военнообязанных. Он предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.
8 апреля Минкультуры подтвердило, что статус «критически важных предприятий» получили медиаресурсы, которые участвуют в телемарафоне «Единые новости», а также цирки, музеи, заповедники и ансамбли. Среди них оказался и «Передвижной цирк Украины». Такое решение ведомства вызвало критику со стороны украинцев в социальных сетях.
«Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела», — заявил исполняющий обязанности министра.
Глава ведомства также обосновал предоставление брони сотрудникам СМИ тем, что пресса и медиа являются «источником правдивой информации» и выступают «опорой национальной безопасности Украины».