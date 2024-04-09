На Украине уклонист прошел по горам 70 километров в попытках найти Румынию

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали, что украинский уклонист попытался перейти границу с Румынией через горы и заблудился. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В публикации подчеркивается, что 42-летний гражданин Украины хотел попасть на территорию Румынии, преодолев Карпаты. Когда мужчина отправился в путь, он не был готов к тому, что ему придется идти по снегу, высота которого местами достигала двух метров. В пути уклонист также неоднократно сталкивался с дикими животными, например с рысью, а по ночам мужчина слышал вой волков.

Дорога заняла у него около недели, за которую он прошел порядка 70 км. Его обнаружили украинские пограничники, которые помогли спуститься с гор, а после составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что оборонный комитет украинского парламента на своем заседании не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, вопрос откладывается до следующего дня.