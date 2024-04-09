Украина прекратила в отношении РФ действие конвенции СНГ об автоперевозках

Правительство Украины решило прекратить в отношении РФ действие подписанной в рамках СНГ Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении в отношениях Украины с Российской Федерацией действия Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, действие документа, подписанного 9 октября 1997 года в Бишкеке и ратифицированного Украиной 8 апреля 1999 года, предлагается прекратить в отношении России "в связи с коренным изменением обстоятельств".

Законопроект еще должен быть принят Верховной радой.