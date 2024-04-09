Запад намерен привлечь БРИКС для переговоров по Украине

Запад должен привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер. ТАСС\

«Европейскому союзу, США, нашим трансатлантическим партнерам, просто не удалось убедить страны БРИКС в нашей точке зрения. Я, как и прежде, считаю, что это слабость. Страны БРИКС — крупные игроки на международной арене», — заявил Нехаммер, подчеркнув, что входящие в БРИКС Индия и Китай имеют «огромное влияние» на Москву. В связи с этим он призвал Запад выйти из «эхо-камеры». Газета.Ru

Ранее стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня. Lenta.ru