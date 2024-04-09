Французов хотят штрафовать за неявку на прием к врачу

Французское правительство предложило штрафовать на 5 евро пациентов, которые не приходят на прием к врачу без уважительной причины. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь отметил, что, по данным медицинских организаций, фиксируется около 27 миллионов неявок пациентов на прием ежегодно.

«Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», - заметил глава правительства.

По его мнению, необходимость платить штраф в 5 евро в рамках серии мер, направленных на стимулирование здравоохранения, дисциплинирует пациентов. Данная мера является частью закона, который, как надеется Атталь, будет одобрен парламентом и вступит в силу с января следующего года.

После его принятия пациенты, записывающиеся на прием, должны будут предоставлять данные кредитной карты. Это позволит врачу самому решить, была ли причина пропуска достаточно весомой, чтобы пациенту не пришлось платить штраф.

Однако к этой инициативе скептически отнеслись как медицинские работники, так и пациенты. По мнению президента ассоциации врачей скорой помощи Патрика Пеллу, которое приводит издание, штрафы не помогут и станут «всего лишь налогом».

А Жерар Раймон, президент французской ассоциации пациентов, выступающий против таких мер, заявил, что наказание направлено лишь на то, чтобы заставить французов чувствовать себя виноватыми, а не повысить их ответственность.

Ожидается, что в этом году дефицит французского бюджета социального обеспечения, который покрывает расходы на здравоохранение, достигнет 11,2 млрд евро по сравнению с 8,8 млрд евро в прошлом году, отмечает издание.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование одной из самых масштабных утечек личных данных во Франции. Злоумышленники взломали системы двух платежных операторов медицинского страхования Viamedis и Almerys. Пострадавшим рекомендовали «быть осторожными с запросами, касающимися возмещения расходов на здравоохранение», а также «периодически проверять свои счета».