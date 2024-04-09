Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться с Верховной Радой. Об этом заявила депутат парламента, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает «Телеграф».
По словам депутата, в последний раз президент встречался с парламентом 24 февраля 2022 года.
«Президент Зеленский — первый президент, который вообще не общается с парламентом. Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент — это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества», — заявила Геращенко.
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