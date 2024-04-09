Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться с Верховной Радой. Об этом заявила депутат парламента, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает «Телеграф».

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По словам депутата, в последний раз президент встречался с парламентом 24 февраля 2022 года.