Швейцарский журналист Роджер Кёппель раскритиковал немецкие СМИ, которые, по его мнению, однобоко освещают украинский кризис и критикуют инициативы о переговорах. Об этом рассказало ИноTV со ссылкой на YouTube-канал Die Weltwoche.

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По мнению Кёппеля, немецким СМИ не хватает голоса, который транслировал бы иную точку зрения и выступал бы за переговоры, «упразднение образа врага» и за нейтральную Украину без дискриминации русскоговорящих украинцев.

«Вместо этого на глаза попадаются сегодняшние заголовки: немецкая бригада против России в Литве - теперь немецкие танки будут на восточном фланге НАТО. <…> Из России продолжают делать монстра <…> вместо призыва к переговорам», - подчеркнул журналист.

Единственный заметный голос в поддержку противоположной точки зрения принадлежит экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, считает журналист. Политик выступил за переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил уверенность, что в Москве хотят прекратить украинский кризис, но немецкие СМИ обрушили на идеи Шредера язвительную критику, отметил Кёппель.

По мнению журналиста, вместо насмешек и возмущения немцам стоило бы рассмотреть такую перспективу, особенно учитывая, что санкционная и конфронтационная политика не привели к успеху.

Как отметил Кёппель, Владимир Зеленский «посылает сигнал бедствия», заявляя, что без американского оружия ВСУ не выстоят.

«Это означает, что с перспективой переговоров все равно придется подружиться», - заключил журналист.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что в 2022 году Киев не пошел на договоренности с Россией, потому что ему «не разрешили» в США.

По его словам, ситуацию можно было урегулировать через отказ от вступления Украины в НАТО, отмену мер против русского языка, обеспечение прав русскоязычного населения Донбасса, гарантии безопасности Украине, в том числе от Совета безопасности ООН и Германии, а также признание Крыма российским.