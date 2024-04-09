Во Франции заявили, что не заинтересованы в переговорах с представителями РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разговоры с российскими представителями больше «не в интересах Парижа». Его слова приводит Le Figaro. Газета.Ru

Глава МИД напомнил, что Франция и Россия «имеют долгую историю сотрудничества в борьбе с терроризмом». Одновременно он заявил, что «сегодня не в интересах Франции вести дискуссии с российскими представителями ввиду того, что их коммюнике по итогам переговоров являются ложными». По словам Сежурне, прежде чем вести дискуссии, «необходимо восстановить доверие». ТАСС

Как сообщалось, 4 апреля прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Шойгу во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Lenta.ru