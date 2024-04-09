Франция поставит Армении вооружения, которые «все хотят отчаянно получить»

Франция приняла решение поставлять в Армению военную технику, которую «все хотят отчаянно получить». Об этом заявил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи, пишет РИА Новости.

В соцсетях дипломат отметил, что Франция действительно обладает техникой, которую «все отчаянно хотят получить».

«И Франция поставляет ее Армении», - заметил Оливье Декотиньи, разместив ссылку на статью издания Politico под заголовком «У Франции есть военные противодронные радары, который все отчаянно хотят получить».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией.

Премьер отметил, что страна должна проанализировать, какие военные отношения может строить, например, с Соединенными Штатами и Францией.

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В свою очередь глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев заявил о том, что Франция начала формировать шпионскую сеть в Азербайджане и продолжает подстрекать Армению «к очередной войне», реализуя свой план «по превращению Южного Кавказа в поле боя».