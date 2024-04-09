Дворец президента Сомали обстреляли из минометов

Дворец президента Сомали Хасана Шейха Махмуда «Вилла Сомалиа» в Могадишо обстреляли из минометов минувшей ночью. Об этом пишет портал GAROWE.

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Официально власти не комментировали обстрел президентской резиденции. О пострадавших не сообщается. Издание отмечает, что сейчас в стране действует режим повышенной готовности к возможным террористическим актам. На улицах появились военные патрули на броневиках, а в столице увеличили число блокпостов.

Накануне происшествия посольство США в стране предупредило сограждан об угрозе терактов. По информации Вашингтона, одной из возможных целей может стать международный аэропорт Аден-Адде в Могадишо. Дипломатическое представительство объявило об отмене «любых передвижений персонала посольства» на 9 апреля.

Угроза может исходить со стороны террористической организации «Аш-Шабаб». Накануне СМИ сообщали, что боевики захватили несколько городов вблизи сомалийской столицы.