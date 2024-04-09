На Кипре заявили, что обязаны оказать России содействие в борьбе с терроризмом

Власти Республики Кипр обязаны должным образом отреагировать на запрос Генеральной прокуратуры России о террористических актах против РФ и оказать необходимую помощь. Об этом корреспонденту ТАСС заявил член Палаты представителей Кипра Константинос Эфстафиу. Избранный в парламент республики в качестве независимого кандидата, он также представляет Кипр в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Все цивилизованные страны должны сотрудничать друг с другом в области борьбы с терроризмом", - сказал Эфстафиу. "Когда Россия просит у нас помощи, мы должны ее предоставить. Если Кипр запросит помощь, уверен, Россия поможет", - продолжил парламентарий.

Он подчеркнул, что "борьба с терроризмом является общей для всех проблемой", и выразил надежду, что "никакие соображения политического характера не будут приняты во внимание".

Как заявил ранее ТАСС министр юстиции и общественного порядка Кипра Мариос Харциотис, власти республики пока не получили от Генпрокуратуры России запрос о терактах против РФ, но по мере поступления готовы тщательным образом его рассмотреть. В аналогичном ключе в беседе с корреспондентом ТАСС высказался министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну.

Генеральная прокуратура России ранее направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ. В пресс-службе Генпрокуратуры 3 апреля отметили, что в надзорном ведомстве рассмотрены обращения депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".