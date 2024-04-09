СМИ выяснили, сколько средств потребуется странам G7 на перевооружение

Странам G7 потребуется потратить свыше 10 трлн долларов в течение следующих 10 лет, чтобы выполнить планы по перевооружению. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Для реализации планов по перевооружению военные расходы стран НАТО должны вырасти до уровня времен холодной войны — 4% ВВП. При этом даже установленная сейчас цель в 2% годового ВВП способна остановить большую часть консолидации долга Евросоюза после пандемии.

В публикации отмечается, что повышение показателя подтолкнет государства альянса к выбору между наращиванием заимствований, сокращением других частей бюджета и повышением налогов. Особенно уязвимыми окажутся Франция, Италия и Испания, особенно если они будут финансировать дополнительные расходы на оборону с помощью рынка облигаций.

Сам рост военных бюджетов Bloomberg называет глобальным явлением. Например, расходы Китая на оборону в 2024 году увеличились на 7,2%, что является рекордом за последние пять лет. Согласно анализу военной разведывательной компании Janes, траты Малайзии на оборону выросли 10,2%, до 4,2 млрд долларов, а в Филиппины увеличили бюджет на эту сферу на 8,5%, до 6,6 млрд долларов.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

В общей сложности в 2023 году мировые затраты на оборону достигли 2,2 трлн долларов. При этом некоторые страны Евросоюза лишь начали задумываться об усилении своей безопасности и не успели увеличить расходы. Авторы считают, что необходимость перевооружения в ближайшие годы станет наиболее острым политическим вопросом на фоне ограниченных налоговых поступлений и постоянно растущих потребностей в социальной сфере и здравоохранении.