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СМИ выяснили, сколько средств потребуется странам G7 на перевооружение

Странам G7 потребуется потратить свыше 10 трлн долларов в течение следующих 10 лет, чтобы выполнить планы по перевооружению. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

СМИ выяснили, сколько средств потребуется странам G7 на перевооружение
© globallookpress.com

Для реализации планов по перевооружению военные расходы стран НАТО должны вырасти до уровня времен холодной войны — 4% ВВП. При этом даже установленная сейчас цель в 2% годового ВВП способна остановить большую часть консолидации долга Евросоюза после пандемии.

В публикации отмечается, что повышение показателя подтолкнет государства альянса к выбору между наращиванием заимствований, сокращением других частей бюджета и повышением налогов. Особенно уязвимыми окажутся Франция, Италия и Испания, особенно если они будут финансировать дополнительные расходы на оборону с помощью рынка облигаций.

Сам рост военных бюджетов Bloomberg называет глобальным явлением. Например, расходы Китая на оборону в 2024 году увеличились на 7,2%, что является рекордом за последние пять лет. Согласно анализу военной разведывательной компании Janes, траты Малайзии на оборону выросли 10,2%, до 4,2 млрд долларов, а в Филиппины увеличили бюджет на эту сферу на 8,5%, до 6,6 млрд долларов.

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В общей сложности в 2023 году мировые затраты на оборону достигли 2,2 трлн долларов. При этом некоторые страны Евросоюза лишь начали задумываться об усилении своей безопасности и не успели увеличить расходы. Авторы считают, что необходимость перевооружения в ближайшие годы станет наиболее острым политическим вопросом на фоне ограниченных налоговых поступлений и постоянно растущих потребностей в социальной сфере и здравоохранении.

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