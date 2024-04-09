В Германии заявили о расколе Запада в вопросе помощи Украине

Запад расколот в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом заявил немецкий военный эксперт Нико Ланге в интервью NTV, размещенному в социальной сети Х (бывший Твиттер).

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«Внутри альянса и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине», — рассказал военный аналитик.

Ланге также добавил, что каждая из стран Запада ожидает, кто первый решится предоставить значительную помощь Киеву. Однако ни одно государство не готово взять ответственность, что может создать новые трудности для Украины.