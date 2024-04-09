Кличко признал, что Украина стала «заложницей» США

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина стала заложницей внутренней политики США, в рамках которой члены республиканской партии задерживают предоставление стране помощи. Газета.Ru

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику [экс-президента США Дональда] Трампа. Это все результат избирательной кампании», - сказал он. Кличко признал, что у республиканцев, с которыми он говорил, есть обеспокоенность по вопросу помощи Украине, но они «боятся высказывать их в лицо». Он добавил, что ожидает ухудшения ситуации для Украины в ходе конфликта до американских выборов в ноябре 2024 года, но при этом выразил надежду, что даже если победит Трамп и республиканцы, они будут поддерживать Киев. «Я не верю, что республиканцы изменили свои взгляды и готовы к компромиссу с Россией относительно стандартов демократии», - добавил он. ТАСС

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретные результаты от предстоящего саммита НАТО в июне. Lenta.ru