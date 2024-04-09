Глава Гагаузии приехала в Россию

В Москву с рабочим визитом прибыла башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

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В последний раз глава Гагаузии приезжала в Россию в марте 2024 года, чтобы принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи. Там же она встретилась и обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Гуцул заявила, что вхождение Молдавии в состав Румынии будет означать конец молдавского народа. Так она прокомментировала слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку об идее объединения с Молдавией.