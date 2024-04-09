Маск считает новый теракт в США масштаба 11 сентября вопросом времени

Американский предприниматель Илон Маск считает вопросом времени теракт такого же масштаба, как атака на башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен Вивек Рамасвами написал в X, что США откроют путь к «еще одной трагедии масштаба атаки 11 сентября», проигнорировав кризис с наплывом мигрантов на южной границе страны. По его словам, даже если враждебные намерения есть лишь у 0,1% приезжих, то речь идет о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.

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«Лишь вопрос времени», — прокомментировал Маск пост Рамасвами.

Напомним, что в Соединенных Штатах фиксируются рекордные показатели нелегальной миграции. Только в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы. Кроме того, власти фиксируют рекордное число нелегалов в стране за все три года президентства Джо Байдена.