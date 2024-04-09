СМИ: Кэмерон намерен убедить Трампа помочь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намерен встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, а также другими американскими политиками, чтобы убедить их предоставить финансирование для Украины. Об этом пишет The Sun.

Британский министр в рамках своего дипломатического турне по США собирается призвать американцев «изменить подход» к поддержке Киева.

Кэмерон станет первым высокопоставленным членом британского правительства, который встреться с Трампом с того момента, как он покинул пост президента в 2021 году.

«Для министров это стандартная практика – встречаться с кандидатами от оппозиции в рамках своей повседневной международной деятельности», - пояснили в британском внешнеполитическом ведомстве.

При этом журналисты обратили внимание на то, что эта встреча может оказаться неловкой, если Дональд Трамп поднимет вопрос о прошлых комментариях Дэвида Кэмерона. Так, в 2016 году еще в должности премьер-министра он заявил, что Трамп «глуп, неправ и сеет раздор». А затем в своих мемуарах обвинил Трампа в «протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве».

Помимо визита к Трампу глава МИД Великобритании собирается посетить Вашингтон, где встретится с высокопоставленными представителями Республиканской партии, членами Конгресса, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном.

В преддверии своего турне в США Кэмерон отмечал, что успех Украины в победе над Россией «жизненно важен» для американской и европейской безопасности, и призывал американских законодателей срочно одобрить военную помощь Киеву.

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Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт бы не произошел.

При этом республиканцы в Конгрессе блокируют выделение дополнительного пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон продолжает критиковать документ и настаивать, что его принятие должно сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США.