Главу МИД Германии обвинили в непрофессионализме

Колумнист немецкого издания Tichys Einblick Йозеф Краус раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок из-за «непрофессиональных» заявлений о Китае, России и Израиле. Краус подчеркнул, что можно делать какие угодно заявления, но не на посту министра иностранных дел.

Осенью 2023 года Бербок во второй раз заявила о «войне» Германии с Россией, отвечая на вопросы немецких журналистов. За использование этого определения немцы уже критиковали министра в январе, заявляя, что подобная риторика провоцирует эскалацию, ведь официально Германия не участвует в конфликте с РФ. Бербок заявляла, что «война с Россией направлена на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире».

Вскоре после этого в интервью Fox News Бербок заявила, что если президент РФ Владимир Путин выиграет, «это станет знаком для других диктаторов, таких как Си Цзиньпин». После этого Пекин вызвал посла Германии. Бербок заявила, что «приняла к сведению» реакцию КНР. Она добавила, что «выразилась так, как выразилась, а китайцы отреагировали так, как отреагировали».

«Сначала она объявляет войну России, затем оскорбляет главу Китайского государства Си Цзиньпина, называя его диктатором», - возмутился Краус.

Он добавил, что недавно, 5 апреля, в соцсети Х появился «чрезвычайно дерзкий» твит Бербок, в котором она подчеркнула, что жителям Газы сейчас нужна любая помощь, поэтому необходимо как можно скорее открыть пограничный переход для ее доставки.

«Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», - заявила министр.

Краус отметил, что Бербок встречалась с президентом Палестины Махмудом Аббасом уже три раза с начала кризиса, но не передала через него требование освободить израильских заложников «без оправданий».

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Автор статьи процитировал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего «чрезвычайно плохим развитием событий то, как разбивается фарфор внешней политики».