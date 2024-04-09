Марочко: в Харькове началась тайная эвакуация оборудования ВПК

В Харькове скрытно эвакуируется оборудование и комплектующие с предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Об этом заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сославшись на собственные осведомленные источники, Андрей Марочко отметил, что эвакуация ведется по ночам и без привлечения внимания

«Выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ударов, нанесенных в период с 22 марта по 5 апреля, повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия. 5 апреля в городе приостановили движение поездов метро. Сообщалось, что метро не работало полтора часа, но затем движение удалось восстановить.