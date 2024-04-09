Читатели китайского портала Guancha обратили внимание на красную дорожку, которую постелили главе МИД России Сергею Лаврову во время прибытия в Пекин.

Министр финансов США Джанет Йеллен в свое время такой чести не удостоилась, заметили пользователи. Они предположили, что причина в том, что американская чиновница приехала без приглашения.

«Йеллен приехала без приглашения, так что никакой красной ковровой дорожки у нее не было. А вот у Лаврова — была», — резюмировал один из юзеров.

Другой пользователь указал на тот факт, что Лавров явно заслуживает куда больше доверия, чем «американская старуха». Его поддержали другие подписчики, отметив, что глава внешнеполитического ведомства России является «старым другом» Китая.

«Если Россия и Китай возглавят угнетаемые государства, мир ждут невиданные за последнюю сотню лет изменения», — предположил комментатор.

Ранее глава МИД КНР Ван И на переговорах с Лавровым сообщил, что Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина. Он выразил уверенность, что страну ожидает светлое будущее.

Ван И: Китай и Россия будут отстаивать новую модель отношений

Накануне Лавров прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится до 9 апреля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министры решили обсудить среди прочего ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене. Глава российского внешнеполитического ведомства также поблагодарил китайских коллег за поддержку обеспечения суверенных выборов в России.