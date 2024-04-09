Американские военачальники предупредили об опасности для США из-за Трампа

Американские военачальники в отставке предупредили Верховный суд США, что подтверждение им наличия у бывшего президента Дональда Трампа иммунитета от юридического преследования может нести риски для безопасности страны.

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Соответствующее обращение направили в Верховный суд 15 генералов и адмиралов в отставке, а также экс-министр ВВС США Дебора Ли Джеймс, бывший министр сухопутных войск Луис Кальдера и экс-министры ВМС Рэй Мабус и Шон О'Киф. Документы переданы в форме, которую называют в США amicus curiae brief ("аргументация друга суда").

Авторы считают, что возможное подтверждение Верховным судом освобождения Трампа от преследования "грозит подорвать репутацию США как защитника демократии в мире", а также послужит "распространению авторитаризма, что поставит под угрозу национальную безопасность США и демократий по всему миру".

Трамп назвал судебное преследование злоупотреблением властью и вмешательством в выборы

По мнению бывших американских военачальников, если Верховный суд удовлетворит ходатайство Трампа, то это "может в значительной степени подорвать правовой и моральный авторитет верховного главнокомандующего" и послужит сигналом, что Вооруженные силы США "обязаны соблюдать принцип верховенства права, а он нет". Они отметили, что утверждения Трампа о наличии у него иммунитета от юридического преследования грозят нарушить "баланс между исполнительной и законодательной ветвями власти".

В конце февраля Верховный суд согласился изучить ходатайство Трампа о пересмотре решения апелляционного суда об отсутствии у него права на освобождение от юридического преследования. Прокуратура просила отклонить это обращение экс-президента. Начало слушаний намечено на 25 апреля. На время рассмотрения ходатайства в Верховном суде приостановлен процесс по делу о причастности Трампа к попыткам сохранить власть и беспорядкам на Капитолийском холме.

Как отмечала газета The Washington Post, прокуратура исходит из того, что рассмотрение Верховным судом обращения Трампа затянет процесс по делу, что позволит ему беспрепятственно вести предвыборную кампанию. Сторона защиты в свою очередь заявляла, что это судебное разбирательство помешает Трампу вести предвыборную борьбу с действующим президентом США Джо Байденом.

Дело Трампа

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы. Защита политика настаивает на том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на высшем государственном посту.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.