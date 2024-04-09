Зеленский рассказал о ситуации в Харькове

Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время к Харькову приковано наибольшее внимание киевского командования.

© ТАСС/Zuma

«Максимум внимания сейчас к Харькову... Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. - Авт.) области была основной», - сообщил главарь киевского режима во время своего видеообращения.

Зеленский рассказал, что будет в случае поражения Киева

При этом Зеленский отметил, что над усилением противовоздушной обороны в Харькове Киев работает вместе с западными союзниками.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по базам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.