Зеленский рассказал о ситуации в Харькове

Зеленский заявил, что Киев держит Харьков под особым контролем
Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время к Харькову приковано наибольшее внимание киевского командования.
«Максимум внимания сейчас к Харькову... Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. - Авт.) области была основной», - сообщил главарь киевского режима во время своего видеообращения.
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При этом Зеленский отметил, что над усилением противовоздушной обороны в Харькове Киев работает вместе с западными союзниками.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по базам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.