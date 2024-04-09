Макрон обратился с призывом к Сербии

Французский президент Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с ЕС.

Сербия является кандидатом в члены Евросоюза уже 12 лет.

По словам Макрона, Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в ЕС и нигде более. Этот стратегический выбор важно снова подтвердить, добавил он.

Макрон на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, который находится в Париже с визитом, заявил, что Сербии для продолжения реализации этого выбора, в частности, нужно более тесно согласовывать решения во внешней политике.

Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным

Французский лидер добавил, что на фоне продолжающегося украинского конфликта началась «новая эра», также являющаяся эрой стремления к воссоединению Европы.

По словам Макрона, интеграция Сербии отвечает общим интересам в Европе. Он подчеркнул, что евроинтеграция является «не навязанным процессом, а суверенным выбором».

Президент Франции убежден, что Сербия играет важную роль для усиления стратегической автономии ЕС.