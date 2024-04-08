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В Британии признали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

Победа Украины в конфликте с Россией невозможна, нужны переговоры, направленные на разрешение сложившейся ситуации. Об этом в интервью газете Соединенного Королевства и бывший депутат Европарламента Найджел Фараж.

В Британии признали невозможной победу Украины в конфликте с Россией
© globallookpress.com
«Мы либо можем продолжать давать Украине оружие, но (президент России Владимир) Путин полностью перестроил российскую экономику, которая теперь полностью ориентирована на военные нужды, либо можем вести переговоры», — выразил мнение политик.

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По его мнению, для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры. Фараж выразил надежду на то, что Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США пойдет на такие переговоры.

Кроме того, Фараж также заявил о своей готовности помочь британскому правительству укрепить отношения с Вашингтоном, если Трамп все-таки вернется в Белый дом.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская авиация доминирует в небе над Украиной. Благодаря этому Российская армия может успешно атаковать пункты дислокации ВСУ, отметил эксперт.

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