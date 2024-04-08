Глава МИД Армении не приедет на заседание совета глав МИД СНГ

Спикер армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не планирует посещать заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча должна состояться 12 апреля в Минске. По словам Бадалян, представитель армянского МИД не собирается присутствовать на встрече.

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«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Минске 12 апреля», — рассказала она.

Ранее Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан все еще не могут договориться по ряду территориальных вопросов.