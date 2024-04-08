В США озвучили причину, по которой Украина не может вступить в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время регулярного брифинга с журналистами. По его словам, в НАТО уже идут переговоры о вступлении Украины, но этот процесс начнется только после окончания конфликта на ее территории.

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«В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил он.

Это заявление подтверждает слова постпреда США при НАТО Джулианн Смит, которая также заявила, что вступление Украины в НАТО возможно только после окончания конфликта с Россией.