Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок боеприпасов Украине

Глава правительства Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.

Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

«Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для ВСУ», — сказано в документе.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину.