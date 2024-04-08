В Госдепе рассказали о переговорах с Россией по обмену заключенными

В Госдепе США заявили, что Вашингтон ведет переговоры с Россией по обмену заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в Госдепартаменте, эти переговоры «носят чувствительный характер» и не будут перенесены в публичное пространство.

Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и США

«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — заявили в ведомстве.

Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что Москва готова рассмотреть предложения США по обмену заключенными.