$92.58+0.17100.22+0.10
Войти в почту

В Госдепе рассказали о переговорах с Россией по обмену заключенными

В Госдепе США заявили, что Вашингтон ведет переговоры с Россией по обмену заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдепе рассказали о переговорах с Россией по обмену заключенными
© globallookpress.com

Как уточнили в Госдепартаменте, эти переговоры «носят чувствительный характер» и не будут перенесены в публичное пространство.

Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и США

«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — заявили в ведомстве.

Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что Москва готова рассмотреть предложения США по обмену заключенными.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости