Шольца уличили в преувеличении объемов военной помощи Украине

Власти Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине. Такое заявление сделал член комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза Инго Гедехенса, передает «РИА Новости».

Он указал, что в последние месяцы Шольц называл сумму в 28 миллиардов, говоря об объемах помощи Украине. При этом, по подсчетам Гедехенса, реально Германия предоставила Киеву лишь 10,2 миллиарда евро. Он отметил, что ФРГ может вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине, из средств Евросоюза и уже даже получила от ЕС 31 миллион евро, но запросила еще 3,4 миллиарда. Таким образом, эти средства в итоге будут считаться помощью Евросоюза Украине, а не Германии. Кроме того, по словам Гедехенса, часть средств из шестимиллиардного пакета военной помощи Киеву Берлин пустит на поддержку других стран и перевооружение немецких ВС, то есть 2,6 миллиарда евро просто не дойдут до Украины.

По другим подсчетам выходит, что Берлин передал и планирует передать Киеву 21,7 миллиарда евро, однако эти обязательства растянуты до 2028 года и в настоящее время Украине не получила и половину этой суммы. Несмотря на это, Шольц создает впечатление, что ФРГ уже предоставила Киеву поддержку на 28 миллиардов евро, отметил Гедехенс.