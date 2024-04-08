Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) была близка к ядерной аварии в результате атаки ВСУ от 7 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Гросси, все подобные ситуации могут обернуться настоящей ядерной аварией, так как конструкция ЗАЭС не предназначена для защиты от боевых действий. Он также добавил, что собирается обсудить произошедшее в Совете Безопасности ООН, а также уже переговорил об этом с президентом России Владимиром Путиным.

Во Франции отреагировали на удары Киева по ЗАЭС

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — заявил он.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбитом над станцией беспилотнике ВСУ.