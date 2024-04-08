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Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) была близка к ядерной аварии в результате атаки ВСУ от 7 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии
© globallookpress.com

По словам Гросси, все подобные ситуации могут обернуться настоящей ядерной аварией, так как конструкция ЗАЭС не предназначена для защиты от боевых действий. Он также добавил, что собирается обсудить произошедшее в Совете Безопасности ООН, а также уже переговорил об этом с президентом России Владимиром Путиным.

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«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — заявил он.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбитом над станцией беспилотнике ВСУ.

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