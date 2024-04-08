В США пообещали Украине «конкретный результат» после летнего саммита НАТО

После июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат, заявила постпред США при Альянсе Джулиан Смит. По ее словам, он будет касаться углубления сотрудничества с Киевом. News.ru

«Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами», — приводит РИА Новости ее слова. RT на русском

«Мы знаем, что все 32 главы государства и правительства [НАТО] поедут в июле в Вашингтон, чтобы продемонстрировать непоколебимое единство, непоколебимую решимость с тем, чтобы помочь Украине победить», - добавила американский дипломат. ТАСС