В США признали проблему, которую вскрыл украинский кризис

Украинский конфликт вскрыл хрупкость военно-промышленного комплекса коллективного Запада, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. News.ru

«Один из самых тяжелых уроков войны на Украине для НАТО заключается в более глубоком понимании хрупкости трансатлантической военно-промышленной базы, нехватки некоторых [видов боеприпасов и военной техники], которые мы видим в силу старения и усыхания рабочей силы в военной-промышленной базе», - сказала американский постпред. ТАСС

Ранее в Financial Times отмечали, что европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы для производства боеприпасов. Российская газета