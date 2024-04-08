Названо условие вступления Палестины в ООН

Палестина сможет вступить в ООН, если придет к соответствующему соглашению с Израилем. Такое заявление сделал зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, передает ТАСС.

Он отметил, что данной позиции в организации придерживаются с 2011 года.

«Вопрос полноценного членства Палестины — это решение, по которому должны договориться Израиль и палестинцы. Им нужно выработать соглашение. И вот, как должно появиться решение о полноценном членстве», — отметил Вуд.

Ранее Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос с просьбой рассмотреть ее запрос на принятие в состав международной организации. Россия поддержала принятие государства в ООН.