В Одессе произошла серия взрывов

В Одессе и Сумах произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Воздушная тревога в регионе после отбоя в 14:04 в Одесской области Украины не объявлялась. При этом в 14:38-15:06 тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.