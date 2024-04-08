В ФРГ растет число эпизодов насильственных преступлений среди иностранцев и мигрантов

В Германии фиксируется резкий всплеск насильственных преступлений, особенно совершенных иностранцами и иммигрантами. Как сообщает Tichys Einblick со ссылкой на собственные источники, об этом свидетельствует полицейская статистика за 2023 год, которую 9 апреля должна представить глава МВД Германии Нэнси Фезер.

По информации издания, рост насильственных преступлений в Германии достиг самого высокого уровня за последние 15 лет. Это противоречит тенденции к снижению уровня правонарушений, которая наблюдалась уже несколько десятилетий.

В публикации отмечается, что неделю назад в полицейских сводках лидировал Берлин. При этом в немецкой столице присутствует явная тенденция к «ожесточению», особенно в случае правонарушений общественных местах. Число грабежей, краж, нападений, преступлений сексуального характера растет уже второй год подряд.

В целом за год общее число подозреваемых в Германии выросло на 7,3%, до 2,2 млн, а число подозреваемых иностранцев — на 17,8%. Почти половина из них являются «путешествующими преступниками» — членами банд, которые приезжают из стран Восточной и Юго-Восточной Европы.

Наиболее значительный рост произошел в группе нелегальных иммигрантов, просителей убежища и признанных беженцев. Также много правонарушений совершается в центрах их содержания. При этом в полиции считают, что наибольшую проблему представляют «не люди, живущие в Берлине, а банды, кочующие по стране».

Авторы статьи отмечают, что политики пытаются замять эту проблему. При этом некоторые земли Германии уже констатировали значительный рост преступности среди иностранцев. Например, в Баварии этот показатель составляет 40%, а в Северном Рейне — Вестфалии — 35%.