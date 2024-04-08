На границе Украины с Румынией натянули колючую проволоку от уклонистов

Ограждение с колючей проволокой появилось на границе Украины и Румынии, перекрывая доступ к реке Тисе. Об этом пишет в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

На кадрах, опубликованных изданием, видно установленное вдоль трассы ограждение из витков колючей проволоки.

«Многие мужчины пытаются переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию. Ранее пограничники запретили приближаться к погранполосе», - отмечается в сообщении.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. При этом правительство внесло на рассмотрение Рады новый законопроект о мобилизации. Он предлагал обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал скандал на Украине и был направлен на доработку. Однако затем вновь внесен в парламент и 7 февраля принят в первом чтении.

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А в соцсетях появляются видео о том, как действуют сотрудники военкоматов, выполняя план по мобилизации. В частности, в Одессе досматривают общественный транспорт и принудительно мобилизуют мужчин-пассажиров. При этом командир 118 бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко заявил о том, что украинцам, не подчиняющимся военкомам, необходимо простреливать колени.