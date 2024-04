Трамп прокомментировал новости о плане надавить на Киев в вопросе территорий

Экс-президент США Дональд Трамп считает «фейковой новостью» материал газеты The Washington Post о его плане заставить Украину отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Об этом сообщает The New York Post.

По данным The Washington Post, в частных беседах Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может положить конец украинскому кризису, вынудив Киев отказаться от претензий на новые регионы РФ. По словам одного из собеседников издания, Трамп заявил, что жители некоторых регионов Украины не против оказаться в составе России.

Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что политик называет информацию The Washington Post ложной.

«Все это - фейковые новости от The Washington Post. Они просто это выдумывают», - заявил Миллер.

Он добавил, что Трамп был единственным политиком США, говорившим о необходимости остановить гибель людей в украинском конфликте.

Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

В ходе своей предвыборной кампании Трамп лишь в общих чертах обрисовал свои планы по украинскому кризису, пообещав подталкивать Россию и Украину к переговорам. В частности, Трамп хвалился, что может добиться прекращения конфликта «за один день».