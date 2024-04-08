Шольц дал обещание на фоне запуска канала в TikTok кабмином канцлера

Немецкое правительство запустило канал в TikTok. Как сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ, в аккаунте @TeamBundeskanzler власти будут публиковать данные о работе министров и канцлера Германии Олафа Шольца.

Шольц в социальных сетях заявил, что не будет танцевать для коротких роликов.

«Обещаю», — шутя, добавил он.

Напомним, что о планах Шольца создать аккаунт правительства в TikTok агентство Reuters сообщало еще 1 марта. По информации издания, на такой шаг канцлера подтолкнула популярность крайне правой партии «Альтернатива для Германии» в китайской соцсети, которая таким образом общается с молодыми избирателями.

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Вместе с тем в Германии органы безопасности предостерегают чиновников от использования TikTok для обмена видео. Немецкие силовики считают, что китайские спецслужбы могут похитить данные с помощью приложения и использовать их в своих цвелях.