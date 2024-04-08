Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани обвинил руководство ЕС в двойных стандартах из-за молчания об отмене президентских выборов на Украине. Об этом он заявил в эфире LCI.

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Мариани представляет в Европарламенте французскую ультраправую партию «Национальное объединение». Он подчеркнул, что в ЕС игнорируют ситуацию с президентскими выборами на Украине, но при этом критикуют выборы президента РФ.

Ведущий LCI спросил, разумно ли проводить выборы на Украине, если страна находится в состоянии конфликта.

«Я говорю о том, что пора перестать придерживаться двойных стандартов», - ответил Мариани.

Он выступил за скорейшие переговоры по украинскому кризису, подчеркнув, что при этом не является пророссийским политиком.

Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Выборы президента должны были пройти в конце марта, но на Украине действует военное положение. По украинским законам, в таких условиях не проводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную раду.

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В стране возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. В руководстве страны настаивают, что он будет исполняющим обязанности президента до следующих выборов. Однако противники Зеленского указывают, что по закону и. о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.