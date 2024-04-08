Лукашенко сформулировал задачи для нового члена своей администрации
Подтянуть и привести в порядок средства массовой информации и всю идеологическую работу поручил Александр Лукашенко новому заместителю главы своей администрации, информирует БЕЛТА.
Комментируя назначение 49-летнего Владимира Перцова, бывшего министра информации, на этот пост, глава государства 8 апреля подчеркнул, что "идеологическая работа сегодня выходит на первый план", предложив подумать в этой связи и над формированием комиссии под руководством нового члена администрации, чтобы была возможность оперативно "посоветоваться, вовремя отреагировать".
В настоящее время, заявил белорусский лидер, идет информационная война, и Беларусь делает все, чтобы не допустить войны горячей, предложив обсудить актуальные вопросы идеологической работы. "А конкретно - пропаганды и контрпропаганды. Сейчас эти вопросы весьма актуальны в этот сложный период для нашей страны. Если не сказать, что самый сложный", - конкретизировал он векторы предстоящей работы.
В этой связи Лукашенко обратил внимание, что закоперщиками информационных провокаций против республики являются беглые оппоненты. Они "бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!"
Правда, кураторы, по словам президента, уже стали возражать попрошайкам, напоминая им, что "в СМИ уже были, надо что-то погорячее": теракты типа московского "Крокус Сити". И вооруженное противостояние. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… не наемников, а уже войска".
Вот почему, в ходе очередного кадрового назначения белорусский руководитель ориентировал вести фронтальную информационную борьбу с оппонентами исключительно на основе правдивых фактов.
"Любые психологические операции - они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Посмотрите, сколько трупов валяется на границе. Снег сошел - ужас. Мне каждое утро докладывают", - уточнил президент, потребовав, чтобы все аналогичные факты оперативно доводились до сведения населения. "Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно", - резюмировал белорусский руководитель.