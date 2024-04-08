Лукашенко сформулировал задачи для нового члена своей администрации

Подтянуть и привести в порядок средства массовой информации и всю идеологическую работу поручил Александр Лукашенко новому заместителю главы своей администрации, информирует БЕЛТА.

Комментируя назначение 49-летнего Владимира Перцова, бывшего министра информации, на этот пост, глава государства 8 апреля подчеркнул, что "идеологическая работа сегодня выходит на первый план", предложив подумать в этой связи и над формированием комиссии под руководством нового члена администрации, чтобы была возможность оперативно "посоветоваться, вовремя отреагировать".

В настоящее время, заявил белорусский лидер, идет информационная война, и Беларусь делает все, чтобы не допустить войны горячей, предложив обсудить актуальные вопросы идеологической работы. "А конкретно - пропаганды и контрпропаганды. Сейчас эти вопросы весьма актуальны в этот сложный период для нашей страны. Если не сказать, что самый сложный", - конкретизировал он векторы предстоящей работы.

В этой связи Лукашенко обратил внимание, что закоперщиками информационных провокаций против республики являются беглые оппоненты. Они "бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!"

Правда, кураторы, по словам президента, уже стали возражать попрошайкам, напоминая им, что "в СМИ уже были, надо что-то погорячее": теракты типа московского "Крокус Сити". И вооруженное противостояние. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… не наемников, а уже войска".

Вот почему, в ходе очередного кадрового назначения белорусский руководитель ориентировал вести фронтальную информационную борьбу с оппонентами исключительно на основе правдивых фактов.