Лукашенко рассказал о попытках Зеленского пристегнуть его к непонятным процессам

Президент Украины Владимир Зеленский мешает миролюбивой политике Белоруссии, пытаясь «пристегнуть» ее к непонятным процессам. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Он отметил, что Минск мог бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте на Украине. По мнению политика, миролюбивая республика нужна и России, и Украине.

«Но я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам», — заметил белорусский президент.

Он сравнил действия Зеленского и главы России Владимира Путина, добавив, что российский лидер действует более осторожно в вопросе урегулирования.

Ранее Лукашенко заявил о желании оппозиции позвать в Белоруссию иностранные войска. По его словам, некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в стране «чего-то погорячее», в том числе терактов.