Лукашенко заявил о желании оппозиции позвать в страну иностранные войска

Власти делают все для того, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны, а оппозиция намерена захватить «хотя бы кусочек» страны и позвать туда западные вооруженные силы. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет Белта.

Глава государства высказался о целях оппозиционеров, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы президентской администрации.

«Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», - пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что во многом инициаторами этого информационного противостояния являются уехавшие в западные страны представители оппозиции.

«Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: «Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!». На что кураторы им говорят: «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Типа московского «Крокус Сити», не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси», - заявил президент.

Он выразил уверенность, что целью оппозиции является «зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить», а также объявить о своем руководстве страной и «позвать иностранных… ну не наемников, а уже войска».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.

При этом в марте 2023 года суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.