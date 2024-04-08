Политолог Петр Колчин в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты выборов президента Словакии, победу на которых одержал противник поставок оружия Украине Петер Пеллегрини, а также оценил опасения премьер-министра страны Роберта Фицо о том, что Запад может наказать Словакию данный выбор.

Ранее стало известно, что Пеллегрини, являвшийся спикером Национального совета (парламента) страны, а также действующим лидером партии «Голос — социальная демократия» и сторонником скорейшего урегулирования конфликта на Украине, победил на выборах в Словакии. К такому выводу пришли эксперты после публикации результатов голосования местным статистическим управлением. По итогу подсчета 92,89% голосов Пеллегрини поддержали 55,02% избирателей. За его соперника, экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока проголосовали 44,97%. Последний уже признал поражение на выборах и поздравил оппонента с избранием.

Победа Пеллегрини на выборах президента – это в первую очередь отражение определенных внутрисловацких тенденций, а также продолжение успехов партии Smer («Курс – социальная демократия»), которую представляет премьер-министр страны Роберт Фицо. В Словакии побеждают довольно евроскептические силы, которые при этом нельзя называть всецело пророссийскими. Как и другие евроскептики, как и многие другие консервативные силы Европы, в Smer видят в России образец суверенного государства, которое опирается на собственные интересы, на интересы своего народа, а не на интересы глобальных элит на уровне Европы или НАТО. Петр Колчин Политолог

Результаты выборов в Словакии эксперт назвал «очередным тревожным звоночком для макроклимата европейской политики».

«Однако он не носит каких-то серьезных масштабов. Мы видим, что в Восточной Европе уже на протяжении многих лет идет некоторое лавирование от определенных проевропейских сил до антиевропейских. Венгры, к примеру, уже более десяти лет стабильно голосуют за Виктора Орбана и за его партию «Фидес». В Польше, где за власть боролись партии «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», сложилось чуть более сложная ситуация, а, например, Чехия более стабильна в проевропейском плане. Тем не менее победа Пеллегрини в Словакии – это часть большого тренда, который так или иначе развивается в Европе. Этот тренд связан с критикой поддержки Киева, критикой довольно агрессивной политикой политики самой еврозоны, которая, очевидно, не отвечает вызовам времени. Ведь противостояние с Россией в конечном итоге бьет по самой Европе, а не приводит к каким-то положительным преобразованиям. В результате этого противостояния Европа только сильнее зависит от США, европейские сателлиты теряют возможность для развития», - подчеркнул аналитик.

Говоря об опасениях Фицо, согласно которым Запад может наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом,

Колчин допустил, что в дальнейшем Брюссель будет оказывать определенное политическое давление на Братиславу.

«Однако тут на руку словакам играет то, что это [победа Пеллегрини на президентских выборах в Словакии] – не единственный прецедент антиевропейского курса. Если раньше при решении каких-то европейских вопросов венгров могли «заткнуть» абсолютным большинством, то теперь «заткнуть» венгров и словаков вместе будет более проблематично, в первую очередь – с бюрократической стороны вопроса. Поэтому, конечно, будут сделаны определенные жесты, но каких-то серьезных ограничений Европа сделать не посмеет. Это стало бы слишком серьезным претендентом, способным дестабилизировать весь подход к политике, к тому диалогу, который сейчас складывается в Европейском Союзе. Поэтому какого-то серьезного ответа Брюсселя на избрание Пеллегрини я бы не ждал. По крайней мере, в сложившихся на данный момент обстоятельствах», - заявил политолог.

Эксперт также ответил на вопрос о перспективах возможного сотрудничества России и Словакии при Пеллегрини.

Премьер Словакии обеспокоился реакцией Запада на итоги президентских выборов

«Конечно, Словакия по аналогии с Венгрией так или иначе попробует сохранить уже имеющиеся связи, а также постарается местами их развивать. В первую очередь речь идет об экономике, о сфере энергетики, которая очень важна для этих стран. Россия же, как это много раз отмечалось на высочайшем уровне, готова сотрудничать со всеми государствами при соблюдении принципов взаимовыгоды и равенства диалога. Допусаю, что Словакия сможет все это обеспечить», - заключил Колчин.

Новый лидер Словакии Петер Пеллегрини ранее заявил о желании нормализовать отношения с Россией и выступил против втягивания Братиславы в украинский конфликт.