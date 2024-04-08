American Thinker: власти ведут США «на свалку истории»

Колумнист консервативного журнала American Thinker Дэвид Прентис призвал американцев экстренно заняться спасением западной цивилизации. По его мнению, демократы, правящие страной сейчас, выбрали левый курс и ведут США «на свалку истории».

© Unsplash

Прентис считает, что под угрозой находятся американская культура, свободы и национальное величие.

«[Все это] подорвано коррумпированной, хитроумной, извращенной, аморфной кучкой влиятельных людей. Большинство старых СМИ, новые технократические СМИ, целая политическая партия, часть другой партии, а также неизбираемая бюрократия и шпионские агентства США - все они варятся в этом котле», - заявил автор статьи.

Прентис отметил, что во время Французской революции Робеспьер и его соратники «терроризировали свое население, думая, что могут контролировать людей - не только их действия, но и мысли». Эти идеи оказались кровавыми, подчеркнул автор.

«Будут ли наши элиты повторять эти злодеяния, чтобы сохранить власть? Да», - уверен он.

Доказательством этому Прентис считает уголовные обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа.

Последней надеждой «одолеть зло» автор назвал выборы президента, которые станут матчем-реваншем Трампа и действующего президента Джо Байдена.

Трамп заявил, что из-за Байдена весь мир разрушается

По словам Прентиса, Трамп - единственный кандидат, выступающий против «кучки левых» у власти. Трамп знает, как действует эта группа, готов с ней бороться и имеет стратегии по ее уничтожению, заявил автор.

«Это призыв ко всем гражданам США, которые ценят свою свободу: пробудитесь ото сна и осознайте, какие цепи на вас наложены прямо сейчас!» - призвал автор.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Недавние опросы показали, что Трамп на два пункта опережает Байдена среди избирателей-миллениалов и зумеров, в то время как Байден лидирует среди избирателей 45 лет и старше.