Лукашенко: власть делает все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

Власти Белоруссии делают все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны, пока им это удается. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы президентской администрации. ТАСС

Лукашенко отметил, что «беглые» белорусы пытаются вести против Минска информационную и экономическую войну. «Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — заявил он. RT на русском

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Белоруссия настроена на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне. Газета.Ru